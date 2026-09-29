Premier League: ManCity schuldig bevonden aan alle aanklachten

LONDEN (ANP) - Manchester City is officieel schuldig bevonden aan alle aanklachten wegens ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League in de seizoenen 2009/10 tot en met 2017/18. Dat maakte de Premier League dinsdag bekend.

"De kernbeslissing stelt de feiten vast over wat er in deze periode bij Manchester City is gebeurd. Er wordt in uiteengezet hoe de club bijna tien jaar lang systematisch de regels van de Premier League heeft overtreden", zei Richard Masters, algemeen directeur van de Premier League, op de website van de competitie. "Het is de verantwoordelijkheid van de Premier League om erop toe te zien dat de regels worden nageleefd, teneinde de integriteit van de competitie te waarborgen."

"Het is van cruciaal belang dat de competitie spannend en eerlijk blijft voor alle clubs en de fans. Wij nemen die rol uiterst serieus", aldus Masters. "Er zijn aspecten van de zaak die nog moeten worden beslist, waaronder welke sanctie op deze overtredingen moet volgen."