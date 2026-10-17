PSG laat langs Strasbourg in aanloop naar CL-duel met Barcelona

STRAATSBURG (ANP) - Tussen de Champions League-wedstrijden tegen Manchester City en FC Barcelona door heeft Paris Saint-Germain een zwaarbevochten 3-1-zege geboekt bij RC Strasbourg. Na een vroege achterstand maakte PSG drie treffers in de slotfase.

Trainer Luis Enrique had veel van zijn sterren buiten de basis gelaten. Giovanni Reyna maakte de 1-0 van Strasbourg in de zeventiende minuut. Na rust stuurde Luis Enrique alsnog een aantal grote namen het veld in.

Invaller Ousmane Dembélé miste nog een strafschop, voordat Illja Zabarnyj in de 77e minuut de 1-1 van PSG maakte. Dembélé tekende vijf minuten voor tijd voor de 2-1, waarna invaller Désiré Doué de derde treffer van PSG maakte.

PSG klimt met de zege van de zesde naar de gedeelde eerste plaats, met evenveel punten als AS Monaco. De concurrenten hebben echter een wedstrijd minder gespeeld. De ploeg uit Parijs won woensdag met 4-2 bij Manchester City. Dinsdag speelt PSG thuis tegen Barcelona.