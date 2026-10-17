PSV-trainer Bosz maakt zich na nederlaag tegen ADO 'geen zorgen'

DEN HAAG (ANP) - PSV-trainer Peter Bosz kent in aanloop naar de Champions League-wedstrijd van komende week tegen FC Porto geen zorgen over zijn ploeg. Dat zei de 62-jarige coach na de 2-1-nederlaag in de Eredivisie bij ADO Den Haag, voor de camera van ESPN.

"Als ik aan de zijkant stond, was het misschien anders. Maar ik zit achter het stuur", sprak Bosz, die zijn ploeg met tien man een 1-0-voorsprong uit handen zag geven.

PSV-spits Sven Mijnans moest al in de eerste helft vertrekken, nadat hij voor een te late tackle zijn tweede gele kaart had gekregen. "Ik praat niet in verwijten, maar het was een domme tweede gele kaart", zei Bosz daarover. Door de rode kaart is de 26-jarige Mijnans geschorst voor de topper van aanstaande zondag tegen koploper Feyenoord.

Over de ernst van de blessure van Guus Til kon Bosz nog weinig kwijt. De middenvelder kwam na een luchtduel ongelukkig terecht en moest naar de kant. "Ik heb hem net kort gesproken. We moeten het gaan zien."