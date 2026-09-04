PARIJS (ANP) - Paris Saint-Germain verkeert nog niet in de topvorm van het afgelopen seizoen. De winnaar van de laatste twee edities van de Champions League verloor de thuiswedstrijd tegen AS Monaco (1-2).

Marquinhos bracht Paris Saint-Germain op voorsprong. De Nederlandse verdediger Jordan Teze bereidde de gelijkmaker van Nazinho van Monaco voor. Vervolgens maakte Stanis Idumbo het winnende doelpunt voor de bezoekers. Mika Godts kwam na ruim een uur als invaller in het veld voor PSG.

De kampioen van Frankrijk uit Parijs heeft 2 punten na drie competitieduels. AS Monaco is na drie duels nog zonder puntenverlies.

Trainer Luis Enrique maakte vlak voor het duel bekend dat hij zijn na dit seizoen aflopende contract bij Paris Saint-Germain met drie jaar heeft verlengd. Paris Saint-Germain maakte kort voor aanvang van de thuiswedstrijd tegen AS Monaco in de Ligue 1 in het stadion ook de contractverlengingen bekend van vijf spelers. De Spaanse middenvelder Fabián Ruiz zette zijn handtekening die hem nog twee jaar aan de Franse topclub verbonden houdt. Verdediger Willian Pacho, middenvelder João Neves, verdediger Lucas Beraldo en aanvaller Senny Mayulu verlengden hun contract tot de zomer van 2031.