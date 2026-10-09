EINDHOVEN (ANP) - PSV-trainer Peter Bosz begint de eerste competitiewedstrijd na de lange interlandbreak tegen sc Heerenveen zonder Ivan Perišić. De Kroatische aanvaller begint op de bank. Esmir Bajraktarević is zijn vervanger.

Lutsharel Geertrudia begint ook op de bank bij de landskampioen. PSV begint achterin met Sergiño Dest, Ryan Flamingo, Armando Obispo en Mauro Júnior. Het middenveld bestaat uit Kodai Sano, Noah Fernandez en Guus Til. Op de flanken staan Ruben van Bommel en Bajraktarević. Sven Mijnans is de spits.

PSV leed in de laatste wedstrijd in de Eredivisie voor de pauze door de interlands in de Nations League een nederlaag met 3-2 tegen FC Twente.

Eredivisie

In de Eredivisie staat PSV derde met 16 punten, 3 punten minder dan koploper AZ. Heerenveen staat tiende met 9 punten.

Opstelling PSV: Kovar; Dest, Flamingo, Obispo en Mauro Jr; Til, Sano en Fernandez; Bajraktarević, Mijnans en Van Bommel.