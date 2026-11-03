EINDHOVEN (ANP) - Peter Bosz houdt naar buiten toe open of Ricardo Pepi woensdagavond bij PSV in de basis staat tegen Club Brugge. "Pepi is verder dan drie dagen geleden. Hij heeft wedstrijdminuten gemaakt. Hij zou kunnen spelen", zei Bosz dinsdag in Eindhoven over de spits die afgelopen zaterdag tegen Willem II als invaller in het veld kwam.

Bosz heeft vrijwel dezelfde selectie tot zijn beschikking als hij tegen Willem II had. Bij PSV ontbreken nog wel langer geblesseerde spelers als Sami Ouaissa, Sam Lammers, Jerdy Schouten en Paul Wanner.

Bosz ziet Club Brugge als een lastige tegenstander voor PSV in de competitiefase in de Champions League. Club Brugge gaat aan de leiding in België en staat op de veertiende plaats van beste Europese clubs in de afgelopen jaren. "Ze staan er niet voor niets. Je komt daar terecht als je in Europa constant presteert", oordeelde Bosz.

De aftrap tussen PSV en Club Brugge is woensdagavond om 21.00 uur in het Philips Stadion.