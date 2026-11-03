EINDHOVEN (ANP) - Peter Bosz is "geschokt" door het overlijden van de Spaanse voetballer Jesús de Miguel. De aanvaller van CD Tenerife overleed dinsdag in het ziekenhuis nadat hij op maandag in botsing was gekomen met de doelman van FC Andorra.

"Ik las het vanmorgen vlak voordat ik in de auto stapte op weg naar PSV. Dan schrik je. Omdat het eigenlijk nooit voorkomt. Hij was 30 jaar. Iedereen heeft het met elkaar erover", zei de trainer van PSV op een persconferentie in Eindhoven in aanloop naar een duel in de Champions League met Club Brugge.