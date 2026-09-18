PSV-coach Bosz verwacht 'zware uitwedstrijd' bij FC Twente

EINDHOVEN (ANP) - Trainer Peter Bosz van PSV beschouwt de uitwedstrijd van komende zondag tegen FC Twente als een topper. "Dat wordt in heel korte tijd onze zoveelste zware uitwedstrijd. FC Twente is bezig aan een goede reeks, dus we kunnen aan de bak", zei de coach van de koploper in de Eredivisie in aanloop naar het duel in Enschede. "Het is de laatste wedstrijd voor een lange interlandbreak, dus dan moeten we winnen. Anders zitten we daar drie weken tegenaan te hikken."

Bosz mist tegen Twente in ieder geval de langdurig geblesseerden Jerdy Schouten en Kiliann Sildillia. "Bij Jerdy gaat het om een kruisbandblessure en dan duurt het herstel langer. Hij is nu vier maanden onderweg, maar heeft nog een lange weg te gaan", zei de trainer over zijn aanvoerder. Bosz liet weten dat de Franse verdediger Sildillia inmiddels is geopereerd. "Hij kwam binnen zonder krukken, dus dat is goed gegaan", aldus Bosz, die geen bijzondere wijzigingen verwacht in zijn selectie in vergelijking met de voorgaande wedstrijden.