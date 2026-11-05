EINDHOVEN (ANP) - PSV-trainer Peter Bosz overwoog in de thuiswedstrijd tegen Club Brugge in de Champions League (1-2) niet om Filip Kostić vroegtijdig naar de kant te halen. De linksback had geen grip op de snelle rechtsbuiten Carlos Forbs, die vanuit de omschakeling drie grote kansen creëerde en het winnende doelpunt maakte.

Forbs kreeg twee van die kansen al voor rust. "Maar wat voor aanpassing zou ik dan moeten doen?", zei Bosz op een persconferentie in het Philips Stadion. "Sergiño Dest naar links halen was voor mij geen optie, want dan zou ik te veel moeten schuiven aan de rechterkant. Mauro Júnior zou ook linksback kunnen spelen, maar dan was de balans op ons middenveld weg. Dus ook dat wilde ik niet doen."

Bosz vond dat er iets te veel de nadruk werd gelegd op de rol van Forbs. "Het klopt dat we geen grip op hem hadden. Dat ligt ook aan hem en zijn kwaliteiten en het komt omdat wij de boel niet goed organiseerden. Maar Forbs is niet alleen het verhaal van de wedstrijd, hij is óók het verhaal. Het is vooral ook een wedstrijd waarin wij onze kansen niet afmaakten", aldus Bosz. "Ik vond dat wij in de tweede helft lange tijd de grip hadden. Brugge was op een gegeven moment voor mijn gevoel alleen nog ballen aan het wegschieten. We hebben ze een hele tijd teruggedrongen op eigen helft. De 2-1 voor Brugge kwam voor mij persoonlijk uit het niets."

Bosz nam de spelers van PSV weinig kwalijk. "Iedereen heeft keihard gewerkt en energie geleverd. Daar kun je niets van zeggen", aldus de trainer, die de situatie met 4 punten uit vier duels niet uitzichtloos wil noemen. "Ik zal niet zeggen dat we uit de laatste vier wedstrijden 12 punten pakken, maar die zijn nog wel te behalen."

PSV speelt in het hoofdtoernooi van de Champions League nog tegen Real Madrid (uit), Atlético Madrid (thuis), Viking (uit) en VfB Stuttgart (thuis).