PSV haalt uit tegen Willem II (7-0) en loopt in op Feyenoord

EINDHOVEN (ANP) - PSV heeft in de Eredivisie optimaal geprofiteerd van het puntenverlies van koploper Feyenoord. De regerend landskampioen liet hekkensluiter Willem II in het Philips Stadion met 7-0 kansloos. Trainer Jurgen Streppel zat sinds zijn aanstelling van woensdag voor het eerst op de bank bij Willem II.

De doelpunten van PSV werden gemaakt door zeven verschillende spelers. Onder anderen de van een blessure teruggekeerde Ricardo Pepi scoorde. PSV had de twee vorige competitiewedstrijden, tegen ADO Den Haag (2-1) en Feyenoord (1-1), niet weten te winnen.

PSV heeft na elf speelronden een achterstand van 2 punten op Feyenoord, dat met 1-1 gelijkspeelde tegen Fortuna Sittard.