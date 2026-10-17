PSV verspeelt met tien man voorsprong bij ADO en verliest met 2-1

DEN HAAG (ANP) - PSV heeft met een 2-1-nederlaag bij ADO Den Haag punten verspeeld in de Eredivisie. De ploeg van trainer Peter Bosz speelde ruim een helft met een man minder. Sven Mijnans, maker van de openingstreffer, werd bij een Eindhovense voorsprong met twee keer geel weggestuurd. Juho Kilo zorgde voor de gelijkmaker. Matěj Šín maakte vlak voor het laatste fluitsignaal de winnende treffer voor ADO.

PSV blijft na acht duels steken op 19 punten en zakt naar de derde plaats. Koploper Feyenoord heeft 20 punten. De Rotterdammers gaan zaterdagavond nog op bezoek bij Telstar. ADO heeft 6 punten en is de nummer 16.