Fortuna Sittard klimt naar zesde plaats na zege bij Willem II

TILBURG (ANP) - Fortuna Sittard is naar de zesde plaats op de ranglijst geklommen na een nipte zege bij Willem II. De formatie van trainer Danny Buijs won met 1-0 in Tilburg.

Het was de vierde overwinning van het seizoen voor Fortuna, dat 13 punten behaalde in zeven wedstrijden. Willem II zakte af naar de laatste plaats. De gepromoveerde ploeg heeft 2 punten. ADO Den Haag heeft evenveel punten, maar een beter doelsaldo.

Fortuna leek in de tweede minuut aanspraak te maken op een strafschop na een overtreding van Nathan Tjoe-A-On, maar scheidsrechter Dennis Higler oordeelde anders na het zien van de beelden. Een doelpunt van Fortuna-invaller Lequincio Zeefuik werd na rust afgekeurd, waarna Philip Brittijn tien minuten voor tijd alsnog de winnende treffer maakte. Hij stond op de goede plek om een rebound binnen te werken.