MADRID (ANP) - PSV heeft in het hoofdtoernooi van de Champions League opnieuw verloren. Na de nederlaag van drie weken geleden tegen Club Brugge (1-2) was dit keer Real Madrid met 5-1 te sterk voor het elftal van trainer Peter Bosz.

Met 4 punten uit vijf duels is PSV, dat eerder ook van RB Leipzig verloor, weggezakt uit de top 24. De Eindhovenaren hebben nog drie wedstrijden om op de ranglijst te stijgen, tegen Atlético Madrid (thuis), Viking (uit) en VfB Stuttgart (thuis). De nummers 9 tot en met 24 plaatsen zich voor de tussenronde.

PSV speelde een sterke eerste helft en kwam na ruim een half uur spelen op voorsprong. Ivan Perišić benutte een strafschop: 0-1. PSV liet na om vaker te scoren.

Rollen omgedraaid

Na rust waren de rollen, met drie wijzigingen bij Real Madrid, volledig omgedraaid. PSV had niets meer in te brengen en stond na 64 minuten met 3-1 achter. Federico Valverde, Jude Bellingham en Kylian Mbappé waren trefzeker. Mbappé scoorde in de slotfase nog eens, net als Vinícius Júnior.

Real is na vijf speelronden nog zonder puntenverlies.