ROTTERDAM (ANP) - Feyenoord heeft de thuiswedstrijd tegen FC Porto in de Champions League verloren (0-1). De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst heeft nu zeven duels op rij in verschillende competities niet gewonnen.

Feyenoord keek al na twee minuten tegen een achterstand aan. Oussama Targhalline werkte een voorzet van de Poolse linksbuiten Oskar Pietuszewski in eigen doel.

Feyenoord heeft 3 punten na vijf speelronden. De club speelt in de Champions League nog tegen Viking, Galatasaray en RB Leipzig. FC Porto staat er met 6 punten beter voor dan de club uit Rotterdam.