VELSEN-ZUID (ANP) - PEC Zwolle heeft de eerste wedstrijd onder de nieuwe hoofdtrainer Alex Pastoor gewonnen. De uitwedstrijd tegen Telstar eindigde in 3-1 voor de Zwollenaren. Door de overwinning komt PEC met 15 punten op de elfde plaats. Telstar blijft steken op 10 punten en staat zestiende.

Kort voor het aanbreken van de afgelopen interlandperiode werd bekend dat Pastoor de opvolger was van de eerder ontslagen Henry van der Vegt. In zijn eerste wedstrijd met PEC Zwolle kwam de 60-jarige trainer na een kwartier spelen op achterstand. Patrick Brouwer scoorde voor Telstar op aangeven van Marvin Peersman vanaf de linkerflank.

Mede dankzij rechtsbuiten Dylan Mbayo wist PEC de wedstrijd om te keren. Door zijn twee doelpunten stond de ploeg van Pastoor bij rust op voorsprong. Ibrahim Cissoko maakte de 1-3.