TUNIS (ANP/RTR) - Hervé Renard is niet langer bondscoach van Tunesië. De 57-jarige Fransman verving tijdens het WK voetbal Sabri Lamouchi, die werd ontslagen na de verloren eerste groepswedstrijd tegen Zweden (1-5). Tunesië leed onder Renard nederlagen tegen Japan (0-4) en Nederland (1-3).

"Mijn avontuur eindigt hier", schreef Renard zaterdag op Instagram. Hij bedankte de Tunesische voetbalbond en noemde het vertegenwoordigen van Tunesië "een eer".

De Fransman wist na het duel met Nederland nog niet wat de toekomst hem zou brengen. "Ze hebben mij benaderd voor een missie van korte duur. We hebben die afspraak gemaakt. Ik had 'nee' kunnen zeggen en dit geweldige evenement van afstand blijven volgen. Maar ik dacht: ik heb niets te verliezen."