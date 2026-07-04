LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

Renard na twee WK-duels alweer klaar als bondscoach van Tunesië

04 jul , 22:31Voetbal
anp040726110 1
Voeg toe als voorkeursbron op Google
TUNIS (ANP/RTR) - Hervé Renard is niet langer bondscoach van Tunesië. De 57-jarige Fransman verving tijdens het WK voetbal Sabri Lamouchi, die werd ontslagen na de verloren eerste groepswedstrijd tegen Zweden (1-5). Tunesië leed onder Renard nederlagen tegen Japan (0-4) en Nederland (1-3).
"Mijn avontuur eindigt hier", schreef Renard zaterdag op Instagram. Hij bedankte de Tunesische voetbalbond en noemde het vertegenwoordigen van Tunesië "een eer".
De Fransman wist na het duel met Nederland nog niet wat de toekomst hem zou brengen. "Ze hebben mij benaderd voor een missie van korte duur. We hebben die afspraak gemaakt. Ik had 'nee' kunnen zeggen en dit geweldige evenement van afstand blijven volgen. Maar ik dacht: ik heb niets te verliezen."
loading

Loading