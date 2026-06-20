Rode kaart Paraguayaan Almirón na beledigen met hand voor mond

SANTA CLARA (ANP) - Miguel Almirón van Paraguay heeft op het WK voetbal de eerste rode kaart gekregen voor het beledigen van een tegenstander met een hand voor zijn mond. Hij deed dat tegen de Turkse voetballer Mert Müldür. Paraguay stond met 1-0 voor.

Volgens de nieuwe spelregels van de FIFA staat voor het beledigen met een hand voor de mond op het mondiale eindtoernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico uitsluiting.

De rode kaart werd in de blessuretijd van de eerste helft van de groepswedstrijd tussen Paraguay en Turkije in Santa Clara gegeven door scheidsrechter Ivan Bartón uit El Salvador.

Racisme-incident

De internationale spelregelorganisatie IFAB heeft tot de maatregel besloten tijdens een vergadering van de FIFA afgelopen april in Vancouver. De maatregel volgt onder meer na het racisme-incident in februari in de wedstrijd tussen Benfica en Real Madrid in de Champions League. Op beelden was te zien dat Benfica-speler Gianluca Prestianni zijn mond bedekte toen hij Vinícius Júnior van Real Madrid toesprak.

De Argentijnse speler Prestianni en zijn club Benfica ontkenden racisme. Maar de ethische en disciplinaire commissie van de UEFA concludeerde dat de speler zich schuldig maakte aan discriminatie en schorste hem voor zes duels, waarvan drie voorwaardelijk.