Ronaldo mikt op duizendste doelpunt in shirt van Portugal

OEIRAS (ANP/RTR) - Cristiano Ronaldo wil zijn duizendste doelpunt het liefst maken in het shirt van Portugal. "Dat zou de kers op de taart zijn, een bekroning van een prachtig verhaal", zei de 41-jarige aanvoerder van Portugal op een bijeenkomst voorafgaand aan de wedstrijd tegen Wales in de Nations League.

De spits heeft nog 21 treffers nodig om de 1000 te bereiken; hij staat nu op 833 doelpunten in het clubvoetbal en 146 voor Portugal. "Ik wil dat doel bereiken en ik ga het ook doen, maar het is geen obsessie. Voor de rest draait het om genieten. Genieten van elke dag."

Ronaldo bekende dat hij na het WK heeft nagedacht over zijn toekomst bij het nationale elftal, maar dat gesprekken met de Portugese voetbalbond en de nieuwe bondscoach Jorge Jesus hem al snel overtuigden om door te gaan. "Ze rekenen op mij. Ik geloof nog steeds dat ik het nationale team kan helpen."

Portugal speelt in de Nations League ook nog tegen Denemarken en twee keer Noorwegen.