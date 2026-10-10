LISSABON (ANP) - Cristiano Ronaldo is voorlopig geschorst nadat hij eind vorige maand uit onvrede het Portugese elftal verliet. De nationale voetbalbond is een onderzoek gestart en daar moet de definitieve straf uit volgen, melden Portugese media op basis van een verklaring van de bond. Ronaldo (41) zei eerder deze week al dat hij het terecht zou vinden als hij wordt gestraft.

Ronaldo verliet op 30 september het Portugese elftal, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. De recordinternational maakte deze week bekend dat hij dat deed omdat bondscoach Jorge Jesus twee keer zijn woord zou hebben gebroken. Ronaldo zei ook voorlopig te willen blijven spelen voor Portugal.