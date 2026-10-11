ZWOLLE (ANP) - Nicolas Binder heeft SC Cambuur aan een belangrijke uitzege op PEC Zwolle geholpen. De invaller uit Oostenrijk schoot de bal in de 83e minuut na een geslaagde actie hoog in het doel (0-1).

SC Cambuur heeft met de zege afstand genomen van de onderste plaatsen van de Eredivisie. De gepromoveerde club heeft 8 punten, 4 punten meer dan de thuisploeg uit Overijssel.

PEC Zwolle verloor de laatste twee wedstrijden voor de interlandperiode met duidelijke cijfers van Feyenoord (0-7) en FC Groningen (3-0). Dat was voor tientallen teleurgestelde fans van de club aanleiding om de spelersbus na afloop van een terugreis uit Groningen op te wachten.