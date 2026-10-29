Scorende Brugts wint ruim met FC Barcelona in Champions League

KØGE (ANP) - De voetbalsters van FC Barcelona hebben, niet voor het eerst dit seizoen, met ruime cijfers gewonnen in de Champions League. Mede dankzij een doelpunt van Oranje-international Esmee Brugts won de titelverdediger in Denemarken met 8-0 van HB Køge.

Daarmee komt Barcelona op 9 punten uit drie wedstrijden met een spectaculair doelsaldo van 19-2. Het is de enige club die nog zonder puntenverlies is.

Barcelona, dat een groot aantal Ballon d'Or-genomineerden in de basis had staan, stond bij rust met 2-0 voor tegen HB Køge, de club die de voetbalsters van PSV uitschakelde in de voorronde van de Champions League. In de 54e minuut maakte Brugts de 3-0 in Denemarken. Daarna liep de score snel op met onder meer nog twee doelpunten van Clàudia Pina.