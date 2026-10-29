Cooper-Love schiet FC Emmen langs FC Groningen in bekertoernooi

GRONINGEN (ANP) - Jack Cooper-Love heeft FC Emmen met twee doelpunten aan een overwinning op FC Groningen geholpen in de eerste ronde van de KNVB-beker. In de Euroborg werd het 2-0 voor de bezoekers uit Drenthe.

FC Emmen, de huidige nummer 3 van de eerste divisie, kwam na tien minuten voetballen op voorsprong tegen de nummer 8 van de Eredivisie. In een snelle tegenaanval gaf Sybrand Veldhuis vanaf de rechterflank voor op Cooper-Love, die de bal eenvoudig het doel in kon werken.

Tien minuten na rust maakte de Zweed ook de 2-0, opnieuw op aangeven van Veldhuis. Maar dit keer moest Cooper-Love nog bijna het halve veld oversteken. Hij rekende af met middenvelder Pelle Clement en rondde vervolgens af in het doel van Etienne Vaessen. In de slotfase was Emmen-doelman Kelle Roos belangrijk met een aantal fraaie reddingen.