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Senegal ontslaat bondscoach Thiaw na vroege uitschakeling op WK

12 jul , 5:14Voetbal
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DAKAR (ANP/RTR) - Senegal heeft voetbalbondscoach Pape Bouna Thiaw ontslagen. Dat besluit is genomen na de vroegtijdige uitschakeling op het WK, meldt de Senegalese voetbalbond.
Senegal had na de goede prestaties in januari in de Afrika Cup gehoopt ook op het WK ver te komen. Het toernooi verliep echter teleurstellend. Senegal verloor de eerste twee groepswedstrijden van Frankrijk (3-1) en Noorwegen (3-2) en gaf in de zestiende finales met nog vijf minuten te spelen een voorsprong van 2-0 weg tegen België. De Belgen wonnen na verlenging met 3-2.
De Franse sportkrant L'Équipe meldt dat Patrick Vieira, de Franse wereldkampioen die in Dakar is geboren, een van de favorieten is om Thiaw op te volgen.
De Senegalese voetbalbond heeft voor maandag een persconferentie aangekondigd.
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