MIAMI (ANP) - De spelers en begeleiding van het Noorse voetbalelftal hebben zich tijdens de kwartfinale op het WK tegen Engeland beklaagd bij scheidsrechter Clément Turpin. Bij de gelijkmaker van Engeland zou de bal tegen een kabel van een camera in de lucht zijn aangekomen en daardoor van richting zijn veranderd.

Dat gebeurde bij een trap naar voren van de Noorse doelman Ørjan Nyland, in de blessuretijd van de eerste helft. De bal kwam daarna bij de Engelsman Anthony Gordon terecht en uit de daaropvolgende aanval zorgde Jude Bellingham voor de 1-1.

De Franse scheidsrechter en videoarbitrage besloten het doelpunt, ondanks de Noorse protesten, goed te keuren. De FIFA wees het protest na afloop ook af. "Vóór het doelpunt van Engeland in de tweede minuut van de blessuretijd in de eerste helft, vertoonde de sensor in de bal geen piek in de 'hartslag van de bal' in de lucht. Dus is er geen bewijs dat de bal de bovenleiding heeft geraakt en de beweging van de bal heeft veranderd", aldus de wereldvoetbalbond.

Engeland won de kwartfinale na verlenging met 2-1.