MADRID (ANP) - De Spaanse nationale politie is een onderzoek begonnen tegen doelman Jesús Owono naar aanleiding van de dood van voetballer Jesús de Miguel. Dat melden Spaanse media. De aanvaller van CD Tenerife overleed dinsdag in het ziekenhuis nadat hij maandag in de slotfase van een duel met FC Andorra hard in botsing was gekomen met doelman Owono.

De nationale politie onderzoekt of er sprake was van doodslag of dood door schuld.

De Miguel werd maandag tijdens de competitiewedstrijd geraakt door de doelman in een duel om de bal. De 30-jarige voetballer kreeg op het veld een hart- en ademhalingsstilstand. Doelman Owono kreeg een rode kaart.