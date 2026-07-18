Spaanse vedette Lamine Yamal fit voor WK-finale

EAST RUTHERFORD (ANP/DPA) - Aanvaller Lamine Yamal is fit voor de WK-finale tussen Spanje en Argentinië van zondag. Dat heeft de Spaanse bondscoach Luis de la Fuente gezegd tijdens een persconferentie in de Verenigde Staten. "We hebben hem uit voorzorg wat rust gegeven, maar hij voelt zich goed, heeft met de groep getraind en hij is topfit."

Buitenspeler Lamine Yamal trainde donderdag net als Pedro Porro apart van de groep. Het 19-jarige toptalent kreeg in de halve finale tegen Frankrijk van Lucas Digne al vroeg een trap op een bovenbeen, wat een strafschop opleverde. Lamine Yamal maakte daarna wel de negentig minuten vol.

De la Fuente zei tijdens de persconferentie dat hij het meest gespannen was voor de helikoptervlucht terug. "We zijn vandaag met de helikopter gekomen en moeten ermee terug, en dat maakt me echt nerveus. Van al het andere willen we genieten, en dat vind ik heel belangrijk."

De finale begint zondag om 21.00 uur Nederlandse tijd in East Rutherford.