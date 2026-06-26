Sparta neemt aanvaller Nieuwenhuijs definitief over van NEC

ROTTERDAM (ANP) - Sparta Rotterdam heeft Luc Nieuwenhuijs definitief overgenomen van NEC. De Rotterdammers huurden de 19-jarige aanvaller het afgelopen halfjaar al van de club uit Nijmegen. Nieuwenhuijs heeft bij Sparta een contract tot medio 2028 getekend, met een optie voor een extra jaar.

Nieuwenhuijs doorliep de jeugdopleiding van Vitesse en maakte in 2024 de overstap naar NEC. In Rotterdam sloot hij deze winter aan bij Jong Sparta. Nieuwenhuijs zal nu in de eerste weken van de voorbereiding aansluiten bij de A-selectie, meldt de club.

"Luc heeft in het afgelopen halfjaar een goede indruk gemaakt bij Jong Sparta", zegt technisch directeur Gerard Nijkamp. "Wij denken dat hij zich in de komende jaren nog verder kan ontwikkelen om het maximale uit zijn carrière te halen."