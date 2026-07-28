Spelregelorganisatie: rood Embolo tegen Argentinië onterecht

ZÜRICH (ANP/DPA) - Zwitserland is in de kwartfinale van het wereldkampioenschap voetbal tegen Argentinië benadeeld. Dat is de conclusie van de internationale spelregelorganisatie IFAB, die dinsdag aangeeft dat de videoscheidsrechter (VAR) niet had moeten ingrijpen voordat de Zwitserse international Breel Embolo een rode kaart kreeg.

Bij een stand van 1-1 oordeelde scheidsrechter João Pinheiro aanvankelijk dat Leandro Paredes Embolo had neergehaald en gaf de Argentijn een gele kaart. Na tussenkomst van de VAR herzag de Portugese scheidsrechter zijn beslissing, trok de kaart in en gaf Embolo in plaats daarvan een tweede gele kaart voor een schwalbe.

Het scheidsrechtersteam baseerde zijn beslissing op een regelbepaling betreffende persoonsverwisseling. In dit geval had dat volgens de Internationale Voetbalbond (IFAB) niet mogen gebeuren. "Een gele kaart kan alleen worden herzien om de speler te identificeren die de overtreding heeft begaan; de overtreding zelf kan niet worden herzien of gewijzigd", aldus de IFAB.

Argentinië won na verlenging met 3-1 van de tien overgebleven Zwitsers.