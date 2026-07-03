UTRECHT (ANP) - Aanvaller Sébastien Haller heeft afscheid genomen van FC Utrecht. Dat deed de 32-jarige international van Ivoorkust op sociale media. De spits had een aflopend contract in Utrecht.

"Het is tijd om afscheid te nemen", schreef Haller op Instagram. "FC Utrecht zal altijd een bijzondere plaats in mijn hart hebben. Terugkomen was een keuze van het hart en ik vertrek met trots dat ik op mijn manier een nieuwe pagina in de geschiedenis van deze club heb kunnen schrijven."

Haller was bezig aan zijn tweede periode in Utrecht. Na een huurperiode van een half jaar werd hij vorige zomer definitief overgenomen van Borussia Dortmund. Hij speelde in Nederland ook anderhalf jaar voor Ajax. De aanvaller werd niet geselecteerd voor het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Hij stond wel op een reservelijst.