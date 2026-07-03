In België is ophef ontstaan vanwege een vraag in een eindtoets voor het Franstalige basisonderwijs over koning Leopold II (1835-1909). De koning wordt in de vraag aangeduid als "scherpzinnig strateeg", zonder vermelding van de gruwelijkheden die onder hem werden uitgevoerd tijdens de Belgische kolonisatie van de Democratische Republiek Congo.

De minister van Onderwijs voor de Franse Gemeenschap, Valérie Glatigny, "deelt het onbegrip" over de ophef, zei ze in een lokale radio-uitzending. Ze zegt de kwestie te hebben aangegeven bij haar ministerie. "Dat soort vragen over de Belgische kolonies moet gecontextualiseerd worden."

De eindtoets werd afgenomen bij 50.000 leerlingen van het zesde leerjaar van het Franstalige basisonderwijs. De vragen worden opgesteld door een aangewezen groep leerkrachten. Glatigny heeft haar ministerie gevraagd beter toe te zien op die werkzaamheden.

Leopold II wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van miljoenen Congolezen in de toenmalige Kongo-Vrijstaat.