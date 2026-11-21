PARMA (ANP) - Donyell Malen blijft maar scoren voor AS Roma. De spits had met vier doelpunten een groot aandeel in de uitzege op Parma (1-5).

Malen heeft dit seizoen al twaalf keer gescoord voor AS Roma. Hij scoorde in de tweede helft van het vorige seizoen veertien keer in de Serie A. De spits maakte vorige week tegen Griekenland zijn eerste treffer van dit jaar voor Oranje.

AS Roma staat tweede in de Serie A, met 2 punten minder dan Lazio. De koploper won eerder op zaterdag van Lecce (3-0). De in Amsterdam geboren Tijjani Noslin scoorde in die wedstrijd tweemaal, eenmaal op aangeven van Kenneth Taylor.