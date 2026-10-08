LAUSANNE (ANP/RTR) - Het Internationaal Sporttribunaal (CAS) verwacht binnen enkele dagen met een uitspraak te komen in de zaak rond de Afrika Cup-finale tussen Senegal en Marokko van begin dit jaar. Het tribunaal hoorde donderdag in een zitting de argumenten van beide partijen aan.

Senegal stapte in Rabat na een tumultueuze finale op 18 januari van dit jaar in eerste instantie als winnaar van het veld, maar de Afrikaanse voetbalbond (CAF) riep Marokko op 17 maart alsnog tot winnaar uit. De Senegalese voetbalbond besloot daarop naar het CAS te stappen.

De finale ontaardde in chaos toen verschillende Senegalese spelers uit protest het veld verlieten, nadat Marokko laat in de blessuretijd van de tweede helft bij een 0-0-stand een strafschop had gekregen. De Senegalese spelers werden door aanvoerder Sadio Mané terug naar het veld gehaald, waarna Marokko de penalty miste. Pape Gueye maakte vervolgens in de verlenging de winnende treffer voor Senegal (1-0).

Uitspraak over paar dagen

"Ik verwacht dat de beslissing niet vandaag of morgen komt, maar over een paar dagen. De feiten zijn duidelijk en de discussies zullen gaan over een aantal procedurele en juridische aspecten", zei directeur-generaal van het CAS, Matthieu Reeb, donderdag tegen verslaggevers.

"Ik weet dat het lang heeft geduurd voor de fans, een paar maanden na de finale", gaf hij toe. "Iedereen was op de hoogte van de tijdlijn. Ons doel als CAS is om zo snel mogelijk na de zitting van vandaag een onderbouwde uitspraak te doen."