Summerville beseft na WK-treffer dat hij op hoogste podium staat

DALLAS (ANP) - Veel berichten op zijn mobiele telefoon doen Crysencio Summerville beseffen dat hij in zijn eerste WK-wedstrijd een bijzondere prestatie heeft geleverd. "Ik heb reacties van trainers, vrienden en familie ontvangen", vertelt hij een dag na het gelijkspel van het Nederlands elftal tegen Japan (2-2). "Ik heb nog niet iedereen beantwoord. Maar ik besef waar ik ben gekomen nu."

De 24-jarige Summerville arriveerde via een omweg op het hoogste podium van het internationale topvoetbal. De aanvaller verliet Feyenoord op 18-jarige leeftijd voor Leeds United, dat hem twee jaar geleden voor bijna 30 miljoen euro aan West Ham United verkocht. Vijf doelpunten en vier assists van de Nederlander waren afgelopen seizoen niet voldoende om de club uit Londen in de Premier League te houden, maar bondscoach Ronald Koeman wil hem liever in zijn WK-selectie hebben dan Jeremie Frimpong van Liverpool.

Summerville debuteerde twee weken geleden tegen Algerije voor de nationale ploeg en was ook basisspeler in de laatste test tegen Oezbekistan voor de grootste mondiale eindronde ooit met 48 deelnemers. Hij schoot Nederland zondag tegen Japan op voorsprong (2-1) en vierde zijn eerste treffer op het WK in de armen van assistent-bondscoach Ruud van Nistelrooij, met wie hij veel traint op afwerken.

Gele kaart

"Gravenberch had een heel goede actie. Hij was twee man kwijt en het enige dat ik dacht was: ik moet een actie maken en uithalen", vertelt Summerville over zijn doelpunt. Vlak na zijn doelpunt koos Koeman voor een aantal verdedigend ingestelde invallers. Vervolgens verloor Oranje het initiatief in de wedstrijd en kwam Japan in de slotfase op gelijke hoogte: 2-2.

Lang niet iedereen begreep de wissels van Koeman. Snelle spelers als Summerville, Donyell Malen en Cody Gakpo hadden wellicht kunnen profiteren van de ruimte die Japan bij een achterstand in de slotfase moest weggeven. Summerville begrijpt wel waarom hij naar de kant moest. "Ik had een gele kaart voor de ploeg gepakt", zegt hij. "Ik maakte die overtreding omdat Japan gevaarlijk counterde. Ik respecteer en begrijp dat ik werd gewisseld. Laten we nu alle energie omzetten in positiviteit en zaterdag alles geven tegen Zweden."

Summerville spreekt met een aantal journalisten via Zoom in het spelershotel. Zojuist heeft Kaapverdië met enkele in Rotterdam geboren spelers gestunt tegen Europees kampioen Spanje (0-0). Summerville, geboren in Rotterdam, kent een aantal spelers van de debutant op het WK. "Ik ga zo de highlights van die wedstrijd bekijken en ze bellen. Ook voor hen is dit een droom die uitkomt."