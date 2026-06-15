Geen paniek bij Spaanse bondscoach na 0-0 tegen Kaapverdië

ATLANTA (ANP/RTR/AFP) - De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente ziet geen reden tot paniek na het teleurstellende 0-0-gelijkspel tegen WK-debutant Kaapverdië. "In ons plan hebben we nog zeven wedstrijden te gaan, tot en met de finale", zei hij na afloop in de persconferentie.

Europees kampioen Spanje domineerde, maar slaagde er niet in de vele kansen om te zetten in doelpunten tegen een gedisciplineerd Kaapverdië. "Het is natuurlijk een klap voor het moreel als je niet het gewenste resultaat behaalt, maar in de kleedkamer merkte ik daar niets van. Een team dat meer dan dertig wedstrijden ongeslagen is, kan geen twijfels hebben", aldus De la Fuente.

Volgens hem ontbrak het bij Spanje aan 'frisheid en nauwkeurigheid'. "We hadden niet de finesse in de laatste passes en dan kan dit gebeuren. We wisten ook vooraf dat het moeilijk kon worden tegen een ploeg die zo compact staat te verdedigen. Maar ik zie niets wat aanleiding zou moeten geven tot twijfels of zorgen. De oplossing is vasthouden aan dezelfde aanpak."