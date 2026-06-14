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Summerville maakt in derde interland eerste doelpunt voor Oranje

14 jun , 23:38Voetbal
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ARLINGTON (ANP) - Crysencio Summerville heeft zijn eerste doelpunt voor het Nederlands elftal gemaakt. De 24-jarige buitenspeler van West Ham United deed dat in het openingsduel van Oranje op het WK tegen Japan. Op aangeven van Ryan Gravenberch schoot Summerville de bal in de 64e minuut in de verre hoek en zorgde daarmee voor een voorsprong van 2-1.
Virgil van Dijk opende kort na rust met een kopbal via de binnenkant van de paal de score. Keito Nakamura bracht Japan langszij. Er zijn nog ruim twintig minuten te spelen.
Summerville maakte anderhalve week geleden als 34e speler zijn debuut onder leiding van bondscoach Ronald Koeman. Summerville deed mee in de oefenduels met Algerije (0-1) en Oezbekistan (2-1).
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