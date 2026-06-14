Depay passeert Van der Vaart met 110e interland voor Oranje

ARLINGTON (ANP) - Memphis Depay is zondag Rafael van der Vaart gepasseerd op de ranglijst van spelers met de meeste interlands voor het Nederlands elftal. De 32-jarige aanvaller van Corinthians kwam in de eerste groepswedstrijd van het WK tegen Japan als invaller in het veld en begon daarmee aan zijn 110e interland. Depay debuteerde in oktober 2013 in het door Oranje met 2-0 gewonnen uitduel met Turkije.

Slechts drie internationals speelden meer wedstrijden voor Nederland dan Depay. Dat zijn Wesley Sneijder (134), Edwin van der Sar (130) en Frank de Boer (112). De top 10 wordt compleet gemaakt door Van der Vaart (109), Daley Blind (108), Giovanni van Bronckhorst (106), Dirk Kuijt (104), Robin van Persie (102) en Phillip Cocu (101).