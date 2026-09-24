Supporters Oranje ontvangen bondscoach Xavi met groot spandoek

AMSTERDAM (ANP) - De supporters van het Nederlands elftal hebben voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Duitsland in de Nations League de nieuwe bondscoach Xavi Hernández welkom geheten met een groot spandoek. Achter het doel in de Johan Cruijff ArenA, waar de vaste kern fans 'Dutch Fanatics' zitten, was een grote afbeelding te zien van de Spanjaard. 'Xavi, welkom' stond daarbij geschreven.

Xavi werd vorige maand aangesteld als opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de zestiende finales van het WK tegen Marokko besloot op te stappen. Vooralsnog heeft hij weinig wijzigingen doorgevoerd. De basisopstelling is op twee posities aangepast. Quinten Timber en Tijjani Reijnders spelen in plaats van Nathan Aké en de geblesseerde Frenkie de Jong.

De aftrap in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam is om 20.45 uur.