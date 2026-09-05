AMSTERDAM (ANP) - Supporters van Ajax hebben vlak voor de thuiswedstrijd tegen PSV afscheid genomen van Mika Godts. De 21-jarige linksbuiten vertrok ruim twee weken geleden naar Paris Saint-Germain.

Godts kreeg cadeaus van twee supportersverenigingen van Ajax en liep naar de tribune met de fanatieke fans van de F-Side.

Ajax nam de Belgische buitenspeler drie jaar geleden voor 1 miljoen euro over van KRC Genk. Hij was vorig seizoen met zeventien doelpunten en dertien assists de belangrijkste speler van Ajax in de Eredivisie. PSG betaalt maximaal 55 miljoen euro voor hem.

Grootste transfers

Godts maakte een van de grootste transfers in de geschiedenis van Ajax. Alleen Antony (95 miljoen euro, Manchester United), Frenkie de Jong (86 miljoen, FC Barcelona), Matthijs de Ligt (85 miljoen, Juventus) en Lisandro Martínez (57 miljoen, Manchester United) vertrokken voor meer geld.

PSG is de Franse competitie slecht begonnen met 2 punten uit drie duels.