MADRID (ANP) - Aurélien Tchouaméni heeft zijn contract bij Real Madrid met een jaar verlengd tot de zomer van 2032. Dat meldt de Spaanse voetbalclub donderdag op de eigen site. Eerder dit jaar tekende de Fransman al bij tot 2031.

De verdedigende middenvelder speelt sinds 2022 voor Real en won er al zes verschillende prijzen. Afgelopen zomer werd Tchouaméni met Frankrijk vierde op het wereldkampioenschap in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Hij miste het begin van dit seizoen door een blessure maar is inmiddels weer een vaste waarde in het elftal van trainer José Mourinho.