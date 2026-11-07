ROTTERDAM (ANP) - Go Ahead Eagles heeft zaterdagavond in Rotterdam met 1-0 gewonnen van Excelsior. Het enige doelpunt in de wedstrijd, die weinig hoogtepunten kende, kwam van de voet van Eredivisietopscorer Søren Tengstedt. Door de overwinning komt Go Ahead op 17 punten en staat het voorlopig achtste. Excelsior blijft vijftiende met 11 punten.

Nadat beide ploegen een week eerder flinke nederlagen te verduren hadden gekregen, ontvouwde zich in Rotterdam een duel zonder veel kansen. In de eerste helft wisten beide ploegen geen enkele keer op doel te schieten. Go Ahead loste het eerste schot op doel in de 68e minuut. Vijf minuten later gaf Mathis Suray voor op Tengstedt, die zijn negende van het seizoen maakte een daarmee weer alleen topscorer van de Eredivisie is.

Excelsior dacht op gelijke hoogte te komen via David Garden, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel.