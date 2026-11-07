ROME (ANP) - AS Roma heeft zaterdagavond in het Stadio Olimpico met 3-0 gewonnen van Sassuolo in de Serie A. Daarmee komt de club van Donyell Malen, Marten de Roon en Devyne Rensch op 27 punten, 1 punt minder dan koploper en stadsgenoot Lazio, dat zondag op bezoek gaat bij Napoli.

Malen stond zaterdagavond in de basis en leverde een bijdrage met een assist bij de 3-0 van Rodrigo Mora in de 58e minuut. De eerste treffer van de avond was van Mario Hermoso en de 2-0 was een eigen doelpunt van Sassuolo-verdediger Sebastian Walukiewicz. De Roon viel in de 66e minuut in, Malen ging tien minuten later van het veld. Rensch ontbrak door een blessure.