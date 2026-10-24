Tottenham verslaat Chelsea in regenachtige Londense derby

LONDEN (ANP) - Tottenham Hotspur heeft de Londense derby met Chelsea zaterdag met 2-0 gewonnen in de stromende regen op Stamford Bridge. Door de uitzege klimmen de Spurs van de achttiende naar de twaalfde plaats in de Premier League, met nu 9 punten uit acht duels. Chelsea blijft vierde met 13 punten.

Bij Chelsea stond Jorrel Hato in de basis. Bij de bezoekers uit Noord-Londen bestond de centrale verdediging uit het Nederlandse duo Micky van de Ven en Jan Paul van Hecke. Van de Ven kreeg geel bij een opstootje in de tweede helft.

Tottenham domineerde in de eerste helft het balbezit, maar verzuimde het overwicht om te zetten in een voorsprong. Na rust werd Chelsea gevaarlijker.

In de 77e minuut kwam Tottenham, na een sterke fase van Chelsea, op voorsprong. Van Hecke sprong bij een hoekschop naar de bal die door Chelsea-doelman Mike Penders in zijn eigen doel werd gewerkt. Drie minuten later kwam de thuisploeg met tien man te staan na de tweede gele kaart voor Cole Palmer. Mathys Tel bepaalde de eindstand op 2-0.