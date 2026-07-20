Trump en Infantino overhandigen wereldbeker aan Spanjaard Rodri

EAST RUTHERFORD (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft in de Nederlandse nacht van zondag op maandag samen met FIFA-voorzitter Gianni Infantino de wereldbeker uitgereikt aan Rodri, de Spaanse aanvoerder en beste speler van het WK. Spanje versloeg Argentinië in de finale van het grootste WK ooit in East Rutherford na verlenging met 1-0. Spanje werd voor de tweede keer wereldkampioen.

Het was de eerste keer dat Trump bij een wedstrijd op het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico aanwezig was. Hij werd vergezeld door Infantino. Ze werden door een deel van het publiek uitgefloten toen ze het veld opliepen van het New York New Jersey Stadium. Trump bleef na het uitreiken van de beker op het podium voor de groepsfoto met de Spaanse wereldkampioenen. Infantino moest hem daarna wegtrekken.

Trump reikte vorig jaar ook de beker uit aan Chelsea toen de club uit Londen het WK voor clubs in de VS won. Ook toen bleef Trump te lang bij het elftal van Chelsea staan.