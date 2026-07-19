Messi in tranen na verlies finale van zijn zesde WK voetbal

EAST RUTHERFORD (ANP) - Lionel Messi (39) heeft in tranen afscheid genomen van zijn zesde WK voetbal. De spelmaker van Argentinië verloor in de eindstrijd in East Rutherford na verlenging met 1-0 van Spanje. Messi werd in 2022 wel wereldkampioen met zijn land toen de Argentijnen na strafschoppen wonnen van Frankrijk.

Messi scoorde acht keer op het WK. Hij maakte 125 doelpunten in 207 interlands.

De nummer 10 van Argentinië speelde op zondag zijn derde WK-finale. In 2014 verloor hij met Argentinië van Duitsland in Brazilië.