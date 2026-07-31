Trump heeft niet met FIFA-baas Infantino gesproken over WK-deal

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag tegen verslaggevers op Camp David gezegd dat hij niet met FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft gesproken over het aanbieden van aandelen in de wereldvoetbalbond aan externe investeerders. Dat stelt persbureau Reuters.

De FIFA maakte deze week plannen bekend om belangen in haar competities te verkopen aan private investeerders. De FIFA wil met de plannen miljarden genereren door mogelijk een deel van de commerciële rechten te verkopen, waaronder die met betrekking tot het WK. De FIFA zou een deadline hebben gesteld voor goedkeuring van de geplande deal met investeerders. Uiterlijk 19 september zouden de 211 bonden van de FIFA hun toestemming moeten geven.

De UEFA reageerde donderdag fel. De 55 bij de Europese voetbalbond aangesloten bonden besloten unaniem alle competities van de FIFA te boycotten als de FIFA vasthoudt aan het plan. De Noord-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF en de Aziatische AFC wezen het plan daarna ook af.