LOS ANGELES (ANP) - President Donald Trump heeft de Amerikaanse voetballers telefonisch succes gewenst voorafgaand aan hun openingswedstrijd op het WK tegen Paraguay. Trump is zelf niet aanwezig bij de wedstrijd in Los Angeles, maar in een op sociale media gedeelde video meldde Team USA dat de president belde om zijn steun uit te spreken aan de ploeg van bondscoach Mauricio Pochettino.

"Ik belde even om te zeggen dat u een fantastische man bent, een fantastische coach", zei Trump over de speaker, zodat de 26 spelers konden meeluisteren. "Ik weet dat u zich volledig richt op prestaties en successen, en ik weet hoe geweldig de spelers zijn. Ik denk dat jullie een hele goede kans maken om de titel te winnen."

Pochettino dankte op zijn beurt Trump voor zijn steun. De president zal naar verwachting de wereldbeker overhandigen aan de winnaar van het WK na de finale op 19 juli.

De wedstrijd tussen de VS en Paraguay begint om 03.00 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag.