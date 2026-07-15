Tuchel voelt zich verantwoordelijk voor uitschakeling Engeland

ATLANTA (ANP) - De Engelse bondscoach Thomas Tuchel was na uitschakeling door Argentinië in de halve finale van het wereldkampioenschap voetbal kritisch op zichzelf. De Duitser zag zijn elftal in de slotfase een voorsprong van 1-0 weggeven en met 2-1 verliezen.

"Natuurlijk wilden we het tweede doelpunt maken, maar ik had niet het gevoel dat aanvallende wissels zouden helpen", sprak Tuchel na afloop. "Ik begrijp de discussies. Natuurlijk zijn er altijd mensen die achteraf denken het beter te weten. Ik neem de verantwoordelijkheid."

Na de openingstreffer van Anthony Gordon in de 55e minuut bracht Tuchel met Dan Burn, Nico O'Reilly en Ezri Konsa drie verdedigers in het veld en schakelde hij over naar een vijfmansverdediging. "We wilden sterker worden in de lucht, want direct na ons doelpunt was Argentinië regelmatig gevaarlijk uit voorzetten", onderbouwde Tuchel zijn keuzes. "Het team heeft alles gegeven, we waren er heel dichtbij. We konden het net niet afmaken."