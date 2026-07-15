Martínez in tranen na nieuwe ontsnapping Argentinië op WK

ATLANTA (ANP) - Matchwinner Lautaro Martínez was zijn emoties na afloop van de door Argentinië met 2-1 gewonnen halve finale tegen Engeland op het wereldkampioenschap voetbal niet de baas. "Ik kan het niet geloven, dit is allemaal zo emotioneel. Toen mijn vader mijn eerste voetbalschoenen kocht, droomde ik ervan om dit doelpunt te maken", sprak de aanvaller van Internazionale, terwijl hij zijn tranen de vrije loop liet.

Invaller Martínez kopte op aangeven van Lionel Messi in de 92e minuut het winnende doelpunt binnen. Kort daarvoor had Enzo Fernández Argentinië langszij gebracht. Het was niet voor het eerst dit WK dat de Argentijnen het verschil pas laat in de wedstrijd maakten.

"We zijn gewoon blijven vechten, we hebben ze enorm onder druk gezet. Na hun doelpunt zakte Engeland terug en kregen we meer ruimte en meer kansen om de wedstrijd om te draaien. Het is ondenkbaar, ongelooflijk wat we hebben bereikt", aldus Martínez, die het zondag in de finale met Argentinië opneemt tegen Spanje.