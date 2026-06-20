Tunesische bondscoach tempert verwachtingen: ik ben geen tovenaar

MONTERREY (ANP) - Hervé Renard, de nieuwe bondscoach van de voetballers van Tunesië, heeft de verwachtingen in aanloop naar de wedstrijd tegen Japan op het WK getemperd. "Ik ben geen tovenaar", sprak de 57-jarige Fransman, die na de nederlaag van 5-1 tegen Zweden de ontslagen Sabri Lamouchi opvolgde.

Renard heeft slechts drie dagen de tijd gehad om met Tunesië toe te werken naar de ontmoeting met Japan. "We moeten morgen als collectief een perfecte wedstrijd spelen. Ik heb een groep getroffen die openstaat voor nieuwe ideeën. Ze hebben strijdlust en willen revanche nemen", aldus Renard.

"Wat de wedstrijd van morgen betreft: vastberadenheid is essentieel. Praten is makkelijk. Ik heb gehoord dat ik een tovenaar word genoemd. Ik ben geen tovenaar."

Lamouchi was de eerste bondscoach in de geschiedenis van het WK die na slechts één wedstrijd werd ontslagen.

Japan begon het WK met een gelijkspel (2-2) tegen Nederland.