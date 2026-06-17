Uitblinker Haaland: alle Noren blij, nu kunnen ze feestvieren

FOXBOROUGH (ANP) - Erling Haaland heeft een goed gevoel overgehouden aan de zege van Noorwegen in de eerste groepswedstrijd op het WK tegen Irak (4-1). De 25-jarige topscorer van Manchester City scoorde tweemaal en leverde de assist op het laatste doelpunt van de ingevallen Leo Østigård.

Haaland was nog niet eens geboren toen Noorwegen in 1998 in Frankrijk voor het laatst op een WK was. "Er werd van ons verwacht dat we zouden winnen en dat is gelukkig ook gelukt. Iedereen in Noorwegen zal nu blij zijn. Ze mogen nu feestvieren ", zei de uitblinker van de wedstrijd in het Boston Stadium.

Irak maakte het de Noren tot de 3-1 erg lastig. Graham Arnold, oud-speler van Roda JC en NAC Breda, was redelijk tevreden over het spel van zijn ploeg. "Met 3 punten plaatsen we ons denk ik al voor de volgende ronde", zei hij. "We spelen nog twee groepswedstrijden, dus we hebben nog veel kans. Bij vlagen speelden we geweldig, maar een paar fouten zijn ons noodlottig geworden."